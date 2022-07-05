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    Resmi Gazete 5 Temmuz 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    5 Temmuz 2022 Salı tarihli Resmi Gazete'de bugün neler var sorusu yanıt buldu. İşte bugünün Resmi Gazete sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 08:52
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    Resmi Gazete 5 Temmuz 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 31887 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 5 Temmuz 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    5 Temmuz 2022 Salı Resmi Gazete

    Yasama Bölümü

    Kanun

    7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı

    –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/06/2022 Tarihli ve 2022/2245 Sayılı Kararı

    –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/06/2022 Tarihli ve 2022/2247 Sayılı Kararı

    Yönetmelik

    –– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Kurul Kararı

    –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/06/2022 Tarihli ve 10240 Sayılı Kararı

    Yargı Bölümü

    Anayasa Mahkemesi Kararları

    –– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/46, K: 2022/47 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/57, K: 2022/49 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/73, K: 2022/51 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/66, K: 2022/52 Sayılı Kararı

    Yargıtay Kararları

    –– Yargıtay 3. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

     


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