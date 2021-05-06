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    Resmi Gazete 6 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 6 Mayıs tarihli Resmi Gazete yayımlandı. İşte 6 Mayıs Perşembe Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 08:46
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    Resmi Gazete 6 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Peki, 6 Mayıs Perşembe tarihli Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 6 Mayıs Resmi Gazete sayısı..

    6 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİK

    –– Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞLER

    –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)

    –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 05/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı

    KURUL KARARLARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10180-1 ve 10180-2 Sayılı Kararları

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 6 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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