Resmi Gazete 6 Nisan 2022 Çarşamba | Resmi Gazete'de bugün neler var

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 6 Nisan 2022 Çarşamba tarihli ve 31801 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 6 Nisan 2022 Çarşamba tarihli ve 31801 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Peki, 6 Nisan 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

6 NİSAN 2022 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7393 Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5362)

–– İzmir İli, Çeşme ve Urla İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan 38. Grup (Karaköy-Zeytineli Etabı) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5363)

–– Aydın İlinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5364)

–– Samsun Asarcık Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile Nusaybin İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlar ile Projeler Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5365)

–– “380 kV Bursa Batı Trafo Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5366)

–– “154 kV Akkuş-Korgan-Kavşak HES-Fatsa Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5367)

–– Gümüşhane Bahçecik Göleti İnşaatı İşinin Yapımı Amacıyla Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5368)

–– Burdur İli, Ağlasun İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan RMS-A Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Yeşilbaşköy Köyü Sınırları İçerisindeki 185 Ada, 5 Parsel Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5369)

–– Balıkesir İlinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Gömeç İlçesi, Yaya Mahallesi Sınırları İçerisindeki 690 Ada, 50 Parsel Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5370)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan RMS-A Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Kazım Karabekir Mahallesi Sınırları İçerisindeki 791 Ada, 21 Parsel Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5371)

–– Muş İlinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla, Bulanık İlçesi, Zafer Mahallesi Sınırları İçerisindeki 379 Ada, 6 Parsel Numaralı Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5372)

–– “154 kV (Meta Nikel TM-Demirci TM) Brş. N-Gördes Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Gösterilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5373)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379)

YÖNETMELİKLER

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5380)

–– Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2021/39)

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/1/2022 Tarihli ve 2018/25011 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2019/14704 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2022 Tarihli ve 2017/29531 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2022 Tarihli ve 2019/12889 Başvuru Numaralı Kararı