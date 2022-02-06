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Resmi Gazete 6 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 6 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

6 Şubat 2022 tarihli ve 31742 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Şubat 2022 Pazar tarihli Resmi Gazete kararları...