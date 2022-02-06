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- Resmi Gazete 6 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 6 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 08:36
Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 6 Şubat 2022 Pazar tarihli ve 31742 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...
6 ŞUBAT 2022 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri