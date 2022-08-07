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    Resmi Gazete 7 Ağustos 2022 Pazar| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 7 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 07.08.2022 - 08:35
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    Resmi Gazete 7 Ağustos 2022 Pazar| Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 7 Ağustos 2022 tarihli ve 31916 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 7 Ağustos 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞLER

    –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

    –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

    –– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

    –– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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