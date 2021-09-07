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- Resmi Gazete 7 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 7 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 08:53
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 7 Eylül 2021 tarihli ve 31591 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 7 Eylül 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 7 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları...
7 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4476)
YÖNETMELİKLER
–– Marmara Üniversitesi Mehmet Genç İktisat Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLKE KARARLARI
–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı
–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı
KURUL KARARI
–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesine İlişkin Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/5832 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/11206 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri