Resmi Gazete 7 Eylül 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 7 Eylül Çarşamba 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 7 Eylül 2022 tarihli ve 31946 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 7 Eylül 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/23)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/24)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2022 Tarihli ve 2019/35236 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2022 Tarihli ve 2018/34924 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.