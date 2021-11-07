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- Resmi Gazete 7 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 7 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 09:22
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 7 Kasım 2021 Pazar tarihli ve 31652 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 7 Kasım 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...
7 KASIM 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Abdullah Gül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KARAR
–– Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri