Resmi Gazete 7 Nisan 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 7 Nisan 2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 7 Nisan 2022 Perşembe Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 7 Nisan 2022 Perşembe tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 5 bin geçici işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

İlana göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek.

Peki, 7 Nisan 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 7 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

7 Nisan 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve idare bölümü

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 98)

Milletlerarası Andlaşmalar

–– Türkiye-Tacikistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5390)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5391)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5392)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Kongaz Süleyman Demirel Moldova Türk Lisesi Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5393)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5394)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5395)

Cumhurbaşkanı Kararları

–– Bursa İli, Yıldırım İlçesinde Tesisi Planlanan Doğal Gaz Boru Hattı İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5396)

–– 154 kV Bartın OSB-Brş (Bartın-Cide) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5397)

–– Kars İli, Akyaka İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5398)

–– Kars İli, Arpaçay ve Susuz İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5399)

–– Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5400)

–– 4/2/2022 Tarihli ve 5175 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5401)

–– Emniyet Genel Müdürlüğünün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Ankara İlinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ve Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Alt Birimleriyle Birlikte Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5402)

–– Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5403)

–– Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5404)

Yönetmelikler

–– Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5405)

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

–– Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.c)

Yargı bölümü

Anayasa Mahkemes Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2020/20874 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2017/39160 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2019/16487 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2020/8401 Başvuru Numaralı Kararı

İlan bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri