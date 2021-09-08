Resmi Gazete 8 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 8 Eylül 2021 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 8 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 8 Eylül 2021 tarihli ve 31592 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 8 Eylül 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 8 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları...

8 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4481)

–– Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4482)

YÖNETMELİK

–– Selçuk Üniversitesi Genetik ve Hücre Teknolojilerine Dayalı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2016/23696 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri