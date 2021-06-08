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    Resmi Gazete 8 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, yönetmelik ve tebliğler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, 8 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 08:48
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    Resmi Gazete 8 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 8 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Peki, 8 Haziran 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 8 Haziran Resmi Gazete sayısı..

    8 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Yönetmeliği
    –– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
    –– Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    –– Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
    –– Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
    –– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyobenzetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
    –– Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
    –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
    –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları
    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
    c - Çeşitli İlânlar
    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 8 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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