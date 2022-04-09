Resmi Gazete 9 Nisan 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 9 Nisan 2022 tarihli ve 31804 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 9 Nisan 2022 Cumartesi tarihli ve 31804 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden almalar ile yeni atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır atanırken; Hazine ve Maliye Bakanlığında 5 il defterdarı görevden alındı, toplam 75 il defterdarlığında değişikliğe gidildi.

Peki, 9 Nisan 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 9 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

9 Nisan 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve idare bölümü

Atama Kararları

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142)

Yönetmelikler

–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yeditepe Üniversitesi İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeditepe Üniversitesi Yeditepe Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

–– COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2022/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Tebliğ

–– Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/32)

Yargı bölümü

Anayasa Mahkemes Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/5860 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2022 Tarihli ve 2019/36711 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2022 Tarihli ve 2020/376 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri