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    Resmi Gazete 9 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    9 Şubat 2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba tarihli Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 08:41
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    Resmi Gazete 9 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 9 Şubat 2022 Çarşamba tarihli ve 31745 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    9 ŞUBAT 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Savunma Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği

    –– Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

    –– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    –– Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2021 Tarihli ve 2017/39062 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2020/32944 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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