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Resmi Gazete 9 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 9 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

9 Şubat 2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba tarihli Resmi Gazete kararları...