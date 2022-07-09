Resmi Gazete 9 Temmuz 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 9 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 9 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki 9 Temmuz 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

9 TEMMUZ 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/313, 314, 315, 316, 317, 318)

YÖNETMELİK

–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/19)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/20)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri