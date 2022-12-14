Resmi Gazete bugünün kararları I 14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 14 Aralık Çarşamba 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 14 Aralık 2022 tarihli ve 31911sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 14 Aralık 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6546)

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6547)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması-Ek Anlaşma-nın Yürürlük Tarihinin 25 Kasım 2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6548)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/671)

YÖNETMELİKLER

–– Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

–– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

–– Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)

KURUL KARARI

–– Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2022 Tarihli ve 2018/24635 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2019/6264 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DÜZELTME:

Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6513) ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri