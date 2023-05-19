Restorasyon sonrası Kız Kulesi'nde 19 Mayıs yoğunluğu yaşanıyor
AA & Ensonhaber

Yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça edilen sembol yapılardan biri de Kız Kulesi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 yılında kule için restorasyon çalışması başlattı.

Baştan aşağıya iç ve dış kısımlarıyla tamamen yenilenen Kız Kulesi'nin açılışı merakla bekleniyordu.

11 Mayıs'ta ise çalışmalar tamamlanarak ziyarete açıldı.

Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz

Görkemli bir açılışın ardından mayıs ayı sonuna kadar ziyaretlerin ücretsiz olduğu açıklandı.

Bunun üzerine vatandaşlar kuleye akın ederek oluşan uzun kuyruklara girdi.

Restorasyon sonrası Kız Kulesi'nde 19 Mayıs yoğunluğu yaşanıyor
19 Mayıs'ta Kız Kulesi

19 Mayıs yoğunluğu

7'den 70'e tüm vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören müze, bugün de Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yoğun bir kalabalığı ağırladı.

Öyle ki vatandaşlar, Üsküdar Sahili'nde uzun kuyruk oluşturarak müzeyi yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Kuleye ulaşım, 2 motorla sağlanıyor.