Restorasyon sonrası Kız Kulesi'nde 19 Mayıs yoğunluğu yaşanıyor 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 11 Mayıs'ta görkemli bir şekilde açılışı yapılan Kız Kulesi'ni yakından görmek isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

AA & Ensonhaber

Yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen sembol yapılardan biri de Kız Kulesi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 yılında kule için restorasyon çalışması başlattı.

Baştan aşağıya iç ve dış kısımlarıyla tamamen yenilenen Kız Kulesi'nin açılışı merakla bekleniyordu.

11 Mayıs'ta ise çalışmalar tamamlanarak ziyarete açıldı.

Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz

Görkemli bir açılışın ardından mayıs ayı sonuna kadar ziyaretlerin ücretsiz olduğu açıklandı.

Bunun üzerine vatandaşlar kuleye akın ederek oluşan uzun kuyruklara girdi.

19 Mayıs yoğunluğu

7'den 70'e tüm vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören müze, bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yoğun bir kalabalığı ağırladı.

Öyle ki vatandaşlar, Üsküdar Sahili'nde uzun kuyruk oluşturarak müzeyi yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Kuleye ulaşım, 2 motorla sağlanıyor.