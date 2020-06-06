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    Resulayn'da bombalı saldırı: 8 yaralı

    Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırı sonucu, 8 sivilin yaralandığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2020 - 11:12
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    Resulayn'da bombalı saldırı: 8 yaralı

    Suriye'nin Resulayn ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen hain saldırılar devam ediyor.

    8 YARALI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, pazar yerine düzenlenen bombalı saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 8 sivilin yaralandığı belirtildi.

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