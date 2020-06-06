Resulayn'da bombalı saldırı: 8 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırı sonucu, 8 sivilin yaralandığı duyuruldu.

Suriye'nin Resulayn ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen hain saldırılar devam ediyor.

8 YARALI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, pazar yerine düzenlenen bombalı saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 8 sivilin yaralandığı belirtildi.