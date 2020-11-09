Reuters: Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir

İngiliz haber ajansı Reuters, son Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilebilme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır yanında olan son Başbakan Binali Yıldırım, bugüne kadar görev aldığı tüm makamlarda başarılı işler ortaya koydu.

BİNALİ YILDIRIM'A YENİ GÖREV

Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği birçok mega projede katkısı olan Binali Yıldırım'ın adı, son olarak Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için anılıyor.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK İDDİASI

İddia, İngiliz haber ajansı Reuters'tan geldi.

Reuters'ın haberine göre; Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilme olasılığı oldukça yüksek.

Haberi AK Partili bir kaynağa dayandıran Reuters, kabine değişikliği iddialarının da güçlendiğine dikkat çekti.