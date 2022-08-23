Reuters: Türkiye'ye gelen turist sayısı hızla artıyor

Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında keskin yükselişler gözleniyor. Turizm yetkilileri, "Zengin Ruslar, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Rusya'dan Antalya'ya günde 80 uçuş var" dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sayısında büyük bir sıçrama yaşanıyor.

Ülkemize gelen yabancı ziyaretçiler, temmuzda bir yıl öncesine göre yüzde 53 arttı.

Turist sayısında keskin artış

Pandemi öncesi seviyelerin geçildiği ve 37 milyar dolarlık turizm gelirinin önünün açıldığına dikkat çekildi.

"Türkiye'ye gelen turist sayısının, Erdoğan'ın ekonomik planı çerçevesinde keskin bir şekilde arttığını" yazan Reuters, sayının geçtiğimiz ay 6,67 milyona çıktığını belirtti.

'47 milyon turist, 37 milyar dolarlık gelir' hedefi

İlk sıralarda Rus, Alman ve İngiliz turistlerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Haberde, "Turizm Bakanlığı, geçen ay yıl sonu hedeflerini 47 milyon turist ve 37 milyar dolarlık turizm gelirine yükseltti." denildi.

Zengin Ruslar, yönünü Türkiye'ye çevirdi

İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi destinasyonlara seyahat eden zengin Rus vatandaşlarının, Batılı ülkelerin uçuş kısıtlamaları nedeniyle rotalarını Türkiye'ye çevirdiği ifade edildi.

Rusya'dan Antalya'ya günde 80 uçuş

Özellikle Rus turistlerin sayısının her geçen gün arttığını belirten bir turizm yetkilisi, "Rusya'dan Antalya'ya günde yaklaşık 80 uçuşumuz var." dedi.

Yoğun turist hareketliliği nedeniyle yaz sezonunun kasım ayına kadar uzatılması bekleniyor.