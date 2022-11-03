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    Rize-Artvin Havalimanı 5 ayda 411 bin yolcu ağırladı

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 14 Mayıs 2022 tarihinden 31 Ekim 2022 tarihine kadar toplam 411 bin 62 yolcu kullandı.
    • 03.11.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 09:27
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    Rize-Artvin Havalimanı 5 ayda 411 bin yolcu ağırladı

    Tükiye'nin en ulaşım alanındaki en byük ve önemli projelerinden biri Rize'de hayata geçirildi.

    Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açıldı.

    Bölgede adeta bir merkez haline gelerek geniş bir alanda dünya ile daha hızlı bir bağlantı sağlayan havaalanı ulaşımın en önemli noktalarından biri haline geldi.

    1 ayda 63 bin yolcu

    Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı 1-31 Ekim tarihleri arasında 63 bin 228 yolcu kullandı.

    Rize-Artvin Havalimanı 5 ayda 411 bin yolcu ağırladı #1

    Açılıştan bu yana toplam 411 bin yolcu

    Havalimanına yurt içi seferler kapsamında 496 uçak, yurt dışı seferleri kapsamında da 8 uçak iniş kalkış yaptı.

    Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 31 Eylül tarihine kadar geçen 5,5 aylık sürede toplamda 411 bin 171 yolcu kullandı.

    Rize-Artvin Havalimanı 5 ayda 411 bin yolcu ağırladı #2

    Rize-Artvin Havalimanı 5 ayda 411 bin yolcu ağırladı #3


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