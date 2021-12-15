Tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilmiş 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın yöresel mimarili terminal binaları, ilk kez görüntülendi.

Türkiye son yıllarda ulaşım alanında hava, kara, demir ve deniz yolunda birbirinden önemli projelere imza attı.

Bu stratejik projeler hem Anadolu halkının hayat kalitesini yükseltti hem de ticaret ve turizme hareketlilik getirdi.

Bu projelerden biri olan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona yaklaşıldı.

TEMELİNİ CUMHURBAŞKANI ATTI

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen limanın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

Projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu şeklinde planlandı.

Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Dolgu çalışmaları için deniz altında sismik cihazlarla ölçüm gerçekleştirildi.

Bu ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre, dalgıçların denetiminde çalışmalar yürütüldü. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan ve 100 milyon ton taş kullanılan deniz dolgusu tamamlandı.

YÖRESEL MİMARİNİN İZLERİ

Üstyapının yüzde 80'inin tamamlandığı projede havalimanı giriş takı, çay yaprağı; hava kontrol kulesi de çay bardağı figürü şeklinde inşa edildi.

Büyük oranda biten taş-ahşap karışımlı, yöresel mimarili terminal binaları, ilk kez DHA tarafından görüntülenen Rize-Artvin Havalimanı'nda yaz sezonu öncesi uçuşlar başlayacak. Yılda 3 milyon yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.

"3-5 AY İÇİNDE AÇACAĞIZ"

Rize Valisi Kemal Çeber, projenin ilerleyişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Projede son aşamaya gelindiğini belirten Çeber, "Altyapıda yüzde 99, üst yapıda ise yüzde 80'ler seviyesindeyiz. Her türlü tekniğin ve sistemin kullanıldığı modern havalimanı. İnşallah, havalimanımızı 3-5 ay içinde açıyoruz. 2,8 milyon metrekarelik alan üzerinde, toplamda 100 milyon ton dolgu öngörülüyordu. Bu dolgunun tamamını bitirdik. Şimdi bu dolguya entegre diğer işler devam ediyor. Onlar; yaklaşma ışıkları, pistler, aşağı döşenen elektrik sistemleri.





"YÜZDE 99 SEVİYELERİNDEYİZ"

Bunlardan dolayı yüzde 99 seviyelerindeyiz. Üstyapıda da bütün binalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Bugün itibarıyla 1300 personel ve 300 civarında araç çalışıyor. Hızlı bir şekilde Rize'nin yoğun sezonuna yetiştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

"YÖRE MİMARİSİNİ YANSITTIK"

Havalimanındaki tüm binaları özenle hazırlandıklarını belirten Vali Çeber, "Bittiğinde binaya baktığımızda Doğu Karadeniz mimarisini net bir şekilde göreceğiz. Hem ahşap hem de taş dolgu bolca görülecek. Giriş takı, çay yaprağı; kulesi çay bardağı havalimanında Karadeniz mimarisi net bir şekilde görünüyor.





"HAVALİMANI İÇİNCE ÇAY MÜZESİ OLACAK"

Havalimanını kullanan herkes, içerisinde Rize'den küçük küçük dokunuşlar görecek. Örneğin; havalimanımızın içerisinde çay müzemiz olacak. Uzaktan baktığınızda size bir çay tarlasını anımsatan, gittiğinizde bir çay bahçesinde çay içiyormuş hissini veren bir çay müzemiz olacak. Bunun gibi Karadeniz'e, ilimize özgü her türlü dokunuşu kullanacağız" diye konuştu.

























