Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 yılda 781 bin 65 yolcu kullandı
İHA

Eser siyasetine devam eden Türkiye, bir yeni projesine daha kavuştu.

Doğu Karadeniz'de bulunan iki ilimiz olan ve Artvin'e ulaşımı kolaylaştıracak, 'Rize-Artvin Havaalanı' 2022 yılında hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’in katılımıyla hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nı 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 70 bin 507 kullandı.

533 uçak iniş kalkış yaptı

Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 531 uçak, dış hatlarda 2 olmak üzere 533 uçak iniş kalkış yaptı.

Açıldığından itibaren 781 bin 65 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı’nı açılışından 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçen 11,5 aylık sürede toplamda 781 bin 65 yolcu kullandı.