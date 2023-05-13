Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 yılda 781 bin 65 yolcu kullandı Rize-Artvin Havalimanı’nı açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçen sürede toplam 781 bin 65 kişi kullandı.

İHA

Eser siyasetine devam eden Türkiye, bir yeni projesine daha kavuştu.

Doğu Karadeniz'de bulunan iki ilimiz olan Rize ve Artvin'e ulaşımı kolaylaştıracak, 'Rize-Artvin Havaalanı' 2022 yılında hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’in katılımıyla hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nı 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 70 bin 507 yolcu kullandı.

533 uçak iniş kalkış yaptı

Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 531 uçak, dış hatlarda 2 uçak olmak üzere 533 uçak iniş kalkış yaptı.

Açıldığından itibaren 781 bin 65 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı’nı açılışından 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçen 11,5 aylık sürede toplamda 781 bin 65 yolcu kullandı.