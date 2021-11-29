Rize'de askıda ekmekten sonra 'Askıda fotokopi'

İşletmeci Selim Kandemir, duvarına astığı fotokopi uygulamasıyla ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere ders notlarını kolaylıkla alabilmesi için bağış topluyor.

Rize’de fotokopici olarak hizmet veren işletme, bir ilke imza atarak askıda fotokopi devrini başlattı.

Özellikle öğrencilere hizmet veren ve öğrencilerin zorluk çektiği ürünlere daha kolay ulaşmasını isteyen Rizeli işletmeci Selim Kandemir, ilginç bir yönteme başvurdu.

Daha önce duyulmuş askıda ekmek yönetimini kendi işletmesinde uygulamak isteyen işletmeci, askıda fotokopi uygulaması başlattı.

"ASKIDA FOTOKOPİ ÇEKİLİR UYGULAMASI"

Böylelikle iş yerinden alışveriş eden ve ekonomik durumu müsait olanlara öğrencilere de yardım etme fırsatı sundu. Duvarına "Bu işletmede askıda fotokopi çekimi uygulanmaktadır" yazan işletmeciye bağışta bulunanlar ise bir hayli arttı.

DERS NOTLARINA DAHA KOLAY ULAŞIYORLAR

Ekonomik durumu olmayan öğrencilerin, bu uygulama ile yüzü güldü ve uygulama sayesinde ders notlarına daha kolay ulaşmaya başladı.

"MÜŞTERİLERİMİZE BU UYGULAMAYA ANLATTIĞIMIZDA ÖĞRENCİLERE DESTEK OLUYORLAR"

Öğrenciler tarafından da ilgi gören bu uygulamaya destek verenlerin de fazla olduğunu dile getiren Kandemir "Bu yıl başlattık ve güzel de ilgi gördü. Gençlerimiz geliyor. Onlara fotokopi desteği vermek isteyen duyarlı müşterilerimiz, iş insanlarımız, işletme sahiplerimiz, veliler, öğretmen arkadaşlarımız, her türlü müşterimiz gördükten sonra bize askıda fotokopinin amacını soruyorlar. Biz de anlatınca onlarda yaptıkları işlerin üzerine 5 lira, 10 lira, 20 lira, 100 lira bırakarak gelen öğrencilerimize fotokopi noktasında destek oluyorlar."dedi.

"ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMAK LAZIM"

Uygulamanın çok güzel olduğunu, öğrencilere destek vermek isteyenlerin de hoşuna gittiğini dile getiren Cansu Temizkan isimli vatandaş, "Uygulama çok başarılı bence. Sonuçta olan var olmayan var. Öğrencilere destek olmak lazım. Sonuçta zor şartlar altında olup okulunu sürdüren öğrenciler var. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir uygulama." şeklinde konuştu.

"500 LİRA İLE GEÇİNEN ÖĞRENCİLERİMİZ VAR"

Öğrenciliğin zorluklarından bahseden Onur Urelli isimli öğrenci ise askıda fotokopinin yerinde bir uygulama olduğunu dile getirerek "Daha önce uygulamaya katkıda bulunmuştum. Kullanan oldu mu bilmiyorum. İnşallah yardıma ihtiyacı olan kişilere bu şekilde ulaşabiliriz. Öğrencilik hayatı zor. Ben evde kalıyorum bir market alışverişi yapıyoruz minimum 500 lira. 500 lira ile geçinen öğrenciler var. Bu uygulama o nedenle çok güzel olmuş. Askıda ekmek gibi askıda fotokopi uygulaması. Tebrik ediyorum vallahi. Ben de arada katkıda bulunuyorum." diye konuştu.