Rize'de çay alım alanına üreticiler için sandık kuruldu Üreticiler Rize'de çay alımlarına bir günlük ara verdi. Üreticiler Cumhurbaşkanı 2. tur seçimler için çay alım alanına kurulan sandıkla oylarını kullandı.

DHA

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylaması nedeniyle, devlet ve özel sektör çay alım kampanyasına da bir günlük ara verildi.

Rize’de çay toplamaya bir günlük ara veren üreticiler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında çay alım yerinde kurulan sandıklarda oyunu kullandı.

Çay hasadı için memleketlerine gelen üreticilerin bir kısmı seçmen kayıtlarının bulunduğu bölgelere giderken, çay alım yerlerinde de oy sandığı kuruldu.

Rize ve Artvin'de üretici oy kullandı

Çay üreticileri, Artvin’in Hopa ilçesindeki bir çay fabrikasında, Rize’de ise 50 çay alım yerinde sandık başına giderek, oyunu kullandı.

"Oyunu kendi elleriyle attı"

Oğlu ve bir vatandaşın yardımıyla sandık başına gelen Fatma Kaya (93) da oyunu çay alım yerinde kurulan sandığa kendi elleriyle attı.



Rize'nin Dağsu Mahallesi'nde yaşayan Fatma Kaya, çay alım yerinde kurulan sandıkta oyunu kullandı.