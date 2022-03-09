Rize'de köpek saldırısından kaçan çocuk dükkana tırmandı

Ardeşen ilçesinde bisikletiyle gezen çocuk başıboş köpekler tarafından kovalanmaya başladı. Korkan çocuk bisikletini bırakarak bir iş yerinin kepengine tırmandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde bisikletle ilerleyen çocuk, kendisini kovalayan sokak köpeklerinden kaçmaya başladı.

En sonunda iş yerinin kepengine tırmanarak tutunan çocuk, bir süre bu şekilde beklemeye başladı.

Çevredekilerin köpekleri uzaklaştırmasıyla aşağı inen çocuğun korkudan titrediği gözlemlendi.

"OKULDAN ÖĞRENCİLER DAĞILINCA KORKU YAŞIYORUZ"

Köpeklerin çocuğun peşine koştuğunu gören İbrahim Babalık, "Dükkanda çalıştığım sırada köpekler bağırmaya başladı. Baktım, köpekler çocuğun peşinde. Çocuk korkarak dükkanın kepengine tırmandı. Köpekleri kovdum, çocuğu da kepenkten indirdim. Mahallemizde ciddi bir köpek sorunu var. 20-25 köpek var burada. Okuldan öğrenciler dağılınca ciddi korku yaşıyoruz. Kimsenin canı yanmadan yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dedi.

"SÜREKLİ BU PROBLEMİ YAŞIYORUZ"

Özge Kuleci de "Biz mahallemizde bu problemi sürekli yaşıyoruz. Çocuklarımızı dışarı bırakamıyoruz. Köpeklerin ne yapacağı belli olmuyor. Saldırıyorlar. Durumu belediyeye de bildirdim. Kalıcı bir çözüm bulunamıyor. Biz hayvan düşmanı değiliz, hem hayvanların hem de insanların canı yanmadan çözüm bulunsun" şeklinde konuştu.





















