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    Rize'de orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

    Karayolları ekipleri, sonu orta refüjün çimlerinde son bulan yaya geçidi için yayalara yönelik yürüyüş yolu yapımına başladı.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 16:12
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    Rize'de orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

    Rize'nin Pazar ilçesinde orta refüjde biten yaya geçidi, geçtiğimiz günlerde basında haber konusu olmuştu.

    Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki görenleri hayrete düşüren yaya geçidi için Karayolları Rize İl Müdürlüğü harekete geçti.

    YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIMINA BAŞLANDI

    Başlangıcı kaldırıma, sonu ise sahil yolunun ortasındaki çimenliğe çıkan yaya geçidinin devamı için çimenlik alanda yayalar için yürüyüş yolu yapımına başlandı.

    Rize de orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı #1

    Rize de orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı #2


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