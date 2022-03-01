Rize'de orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

Rize'de orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

Karayolları ekipleri, sonu orta refüjün çimlerinde son bulan yaya geçidi için yayalara yönelik yürüyüş yolu yapımına başladı.

Rize'nin Pazar ilçesinde orta refüjde biten yaya geçidi, geçtiğimiz günlerde basında haber konusu olmuştu.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki görenleri hayrete düşüren yaya geçidi için Karayolları Rize İl Müdürlüğü harekete geçti.

YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIMINA BAŞLANDI

Başlangıcı kaldırıma, sonu ise sahil yolunun ortasındaki çimenliğe çıkan yaya geçidinin devamı için çimenlik alanda yayalar için yürüyüş yolu yapımına başlandı.