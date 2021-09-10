Rizeli Havva Ninemizi kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ettiği dua ile akıllarda kalan Havva Özlü, hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisi'nde yaşayan ve 1 yıl önce ilerleyen yaşına rağmen koronavirüsü atlatan 98 yaşındaki Havva Özlü'nün bügün acı haberini aldık.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalandıktan sonra ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta yaşamasına rağmen ambulans hizmetinden yararlandığını açıklayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu hizmeti için dua ederek kamuoyunun gündemine gelen Havva Nine, dün gece vefat etti.

Ensonhaber olarak merhume Havva Ninemize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz...

Rizeli Havva Nine 97 yaşında koronavirüsü yendi ViDEO

