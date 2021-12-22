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- Rize'nin yeşil dağları beyaza büründü
Rize'nin yeşil dağları beyaza büründü
Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı. Kent beyaza sürünürken 40 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
- İHA
- 22.12.2021 - 10:41
Havaların soğumasıyla birlikte başlayan kar yağışları Rize'de de etkili oldu.
40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırınca, Rize merkezde 11, Ardeşen’de 4, Fındıklı’da 1 ve Çamlıhemşin’de 24 olmak üzere toplamda 40 köy yolu ulaşıma kapandı.
AYDER BEYAZA BÜRÜNDÜ
Öte yandan Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’da karın yağmasıyla beyaza büründü.