Rize'nin yeşil dağları beyaza büründü

Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı. Kent beyaza sürünürken 40 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Havaların soğumasıyla birlikte başlayan kar yağışları Rize'de de etkili oldu.

40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırınca, Rize merkezde 11, Ardeşen’de 4, Fındıklı’da 1 ve Çamlıhemşin’de 24 olmak üzere toplamda 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

AYDER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Öte yandan Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’da karın yağmasıyla beyaza büründü.