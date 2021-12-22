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    Rize'nin yeşil dağları beyaza büründü

    Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı. Kent beyaza sürünürken 40 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 10:41
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    Rize'nin yeşil dağları beyaza büründü

    Havaların soğumasıyla birlikte başlayan kar yağışları Rize'de de etkili oldu.

    40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

    Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırınca, Rize merkezde 11, Ardeşen’de 4, Fındıklı’da 1 ve Çamlıhemşin’de 24 olmak üzere toplamda 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

    AYDER BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Öte yandan Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’da karın yağmasıyla beyaza büründü.

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