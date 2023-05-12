Roman Dernekleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerini ilan etti

İHA

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor...

Tüm ülkenin beklediği seçimlere 2 gün gibi az bir süre kaldı.

Sürecin son düzlüğüne girilirken, partiler seçim kampanyalarını hızlandırdı.

Bu süreçte topluluklar, federasyonlar ve sivil toplum kuruluşları da yaptıkları açıklamalarla hangi ittifaka destek vereceklerini açıklıyor.

İznik Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Fuat Alpaslan, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Osman Doğruyol, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Dünya Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Bursa Konfederasyon İl Başkanı Tugay Kırmızı, İznik Roman Dayanışma Derneği Başkanı Arif Palabıyık, Gençlik Kolları Başkanları ve roman vatandaşları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İznik Roman Dayanışma Derneği Başkanı Arif Palabıyık, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Aynı sokaklarda birlikte büyüdüğümüz, aynı ekmeği bölüşüp yediğimiz, aynı sevinçleri yaşadığımız, aynı hüzünleri paylaştığımız bu coğrafya için her zaman canımız fedadır. Hiçbir Roman vatandaşımızın bu güne kadar askerine, polisine, sivil toplumuna, vatanına, devletine ve bayrağına her zaman desteği olmuş, saygısı olmuş, yanlışı olmamıştır ve karşı gelmemiştir. Bu coğrafyada bizlerin kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için çok çabalar verildi. Bu çabaların en büyük mimarı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğandır. Kendileri hangi göreve geldiyse, hangi sorumluluğu üstlendiyse hep dönüp bize el uzatmıştır. Kimsenin kökenine, diline, inancına, kültürüne, meşrebine, başka herhangi bir farklılığına bakmadan sadece insan olduğu için hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş bir liderdir. Bugüne kadar Türkiye'de Roman denince olumlu anlamda atılmış tüm adımların ve alınmış tüm kararların altında AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunmaktadır. Atılan bu adımlarla yaklaşık 8 milyon Roman seçmeni kendini önemli ve değerli hissetmiştir. Mazlumlara dokunmaya, önünü açmaya, eğitime, konuta, istihdama ihtiyacı olan Roman kardeşlerimize bu ayrımcılığı, ikinci sınıf vatandaşlığı, ötekileştiriciliği önümüzden kaldıran Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi, birlikteliğimizi bugün buradan ilan ediyor, seve seve açıklıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda Yüzyılın Romanını hep birlikte yazacağız.