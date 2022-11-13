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    RTÜK, Taksim'deki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi

    İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yapan RTÜK, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." dedi.
    • 13.11.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 17:33
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    RTÜK, Taksim'deki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi

    İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında patlama yaşandı.

    Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

    Henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen patlama bölgede büyük paniğe neden oldu.

    Yayın yasağı getirildi

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

    RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur."

    RTÜK, Taksim deki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi #1

    "Kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim"

    RTÜK Başkanı Şahin de, "Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

    RTÜK, Taksim deki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi #2


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