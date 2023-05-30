RTÜK'ten muhalif kanallara inceleme Seçim gecesi FOX TV'de sarf edilen "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" sözleri sonrasında RTÜK harekete geçti. RTÜK, söz konusu kanalın beraberinde Halk TV, Tele1, KRT, TV5, Flash Haber, Sözcü TV'ye inceleme başlattı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı, yeniden Recep Tayyip Erdoğan.

Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri yüzde 52 oyla kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında 17. kez yenildi.

Büyük seçim gecesinin hararetli dakikalarında, sonuçlar belli olurken muhalif kesim saldırıya geçti.

Sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar art arda gelirken, bazı TV kanallarında da durum farksız değildi.

Bazı programcılar, seçim sonuçlarının ardından galip gelen kesimi aşağılayıcı söylemlerde bulundu.

Bunlardan biri de FOX TV'de yaşandı.

"Demokrasi sandıktan ibaret değildir"

FOX TV yorumcusu Çiğdem Toker, "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" ifadelerini içeren bir söylemde bulundu.

Toker, cümlelerinin tamamını şöyle aktardı;

Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Aslında şunu demek istiyorum. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Seçmenin kendini diğer alanlarda ifade etmesini de desteklemek gerekir. Hak arama özgürlüklerini kriminalize etmememiz lazım.

Yaşanan olayların ardından RTÜK harekete geçti.

RTÜK, bu tarz söylemlerin bulunduğu tüm kanalları incelemeye aldı.

"Uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır"

RTÜK şu açıklamayı yaptı;

Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV’de programcılardan Çiğdem Toker’in “Demokrasi sandıktan ibaret değildir” şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya kara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır.

Halk TV, Tele1, KRT, TV5, Flash Haber, Sözcü TV....

Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayet üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer veren Halk TV, Tele1, KRT, TV5, Flash Haber ve SZC TV ile ilgili incelemeler de yapılmaktadır.