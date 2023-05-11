RTÜK’ten seçim uyarısı: Yasağa uymayanlara ağır yaptırımlar geliyor Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, seçim yayınları ve haberlerine ilişkin kurulların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edildiğini hatırlatarak, "Yayın yasağına uymayan kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımlar uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

DHA

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan önemli uyarılar geldi.

RTÜK, yazılı bir açıklama yaparak, belirlenen yasaklara uymayanlara adeta gözdağı verdi.

Seçim propaganda yayınları ve seçim haberlerinin veriliş şekillerine ilişkin kuralların YSK tarafından düzenli olarak ilan edildiğini aktaran RTÜK, bazı konukların manipülasyon amaçlı yayınlar dışında konuşabileceğini vurguladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Gazeteci ve akademisyenler yayın yapabilir"

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi işlerken, radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili olası sorunların yaşanmaması için bazı hatırlatmaların yapılması gereği hasıl olmuştur. Bilindiği gibi seçime 10 gün kala başlayan yasak gereği sözlü, görsel basın ve yayın araçlarında anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yayınlanmamaktadır. YSK tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecektir. Cumartesi günü mitingler saat 18.00'e kadar yayınlanabilecektir. Aynı gün yani seçimden bir gün önce saat 18.00'den sonra yapılacak tartışma programlarında ise seçimlerde aday olmayan kişilerin örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca yoktur.

"Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak"

Ayrıca YSK kararlarına göre, seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasının yasak olduğunu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: