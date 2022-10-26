RTÜK'ün boş kontenjanı AK Parti'nin oldu

RTÜK'ün boş kontenjanı AK Parti'nin oldu

TBMM Başkanlık Divanı’ndan RTÜK'ün boş kontenjanı için karar çıktı. Boş kontenjan AK Parti'ye verildi.

Meclis Başkanlık Divanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda Taha Yücel'in istifası sonrası üyelik tartışmaları başlamıştı.

Boşalan üyelik için son karar çıktı.

Başkanlık Divanı, istifanın gerçekleştiği tarihi baz alarak, Meclis'in 1 Temmuz'da geçerli olan aritmetiğine göre yeni üyenin seçilmesi kararlaştırdı.

Kontenjan AK Parti'nin

Yapılan oylama sonucunda karar, oy çokluğu ile kabul gördü.

Edinilen bilgiye göre, Yücel'den boşalan üyelik kontenjanı AK Parti'nin oldu.

İki aday arasında seçim yapılacak

Buna göre, AK Parti'nin göstereceği iki aday arasından yarın Genel Kurul'da seçim yapılacak.