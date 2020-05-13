Rum yönetimi Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini kınadı

Yunanistan ve Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz’de iş birliği içinde oldukları Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de arkasına alarak Türkiye’ye yönelik ihlal suçlamalarında bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güçlü adımlarını durdurmak için her yolu deneyen ve Avrupa Birliği’ni arkasına alarak başta sondaj faaliyetleri olmak üzere bölgedeki her türlü aktiviteyi durdurmaya çalışan Yunan, bu kez de başka bir kınama açıklaması yayınladı.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI HUKUKA KARŞI GELİYOR"

Geçtiğimiz gün, Doğu Akdeniz’de ittifak halinde olan beş ülkenin, yaptıkları telekonferans görüşmesi sonucunda yayınladıkları metinde, Türkiye’ye yönelik suçlayıcı ifadeler yer aldı.

Yunanistan, Rum Yönetimi, Mısır, BAE ve Fransa'nın dışişleri bakanları, yayınladıkları ortak açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de gerçekleştirdiği petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin uluslararası kanunlara aykırı olduğunu iddia etti.

"TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞMELİYİZ"

Beş ittifak ülkesinin, Türkiye’nin “yasa dışı” faaliyetlerine karşı yoğun siyasi ilişkiler geliştirmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, Doğu Akdeniz’de sürdürülen faaliyetlere karşı “endişeliyiz” duyurusu yer aldı.

Doğu Akdeniz’de “güvenliği ve istikrarı” artırmak için ocak ayında yapılan Kahire toplantısına dikkat çekerek başlayan duyuruda, çıkar ilişkisiyle bir araya gelmiş ülkeler, Akdeniz’de gerilimin tırmanmasından ve provokatif eylemlerden deTürkiye’yi sorumlu tuttu.

"YUNAN HAVA SAHASI TEHDİT ALTINDA"

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne aykırı hareket ettiğini iddia ettikleri Türkiye’nin, olması gerekenden daha fazla sondaj çalışmasını yaptığı söylenirken, bunun uluslararası hukukun açıkça ihlali anlamına geldiğini dile getirdiler.

Beşli ittifak, Türkiye'nin Yunan ulusal hava sahası ihlallerini de artırdığını iddia ederek bu yönde de bir kınama duyurusunda bulundu.

"ENDİŞELİYİZ" ÇAĞRISI

Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki bütün devletlerin egemenliğine ve egemenlik haklarına tam olarak “saygı” göstermeye çağırıldığı duyuruda, endişeliyiz açıklamaları da yer aldı.

Libya’daki hareketliliğe yönelik Berlin Konferansı'nda sağlanan uzlaşmayı öne süren ittifak, Türkiye'nin Libya'daki varlığını da kınayarak Türkiye’nin Libya'nın komşuları, Afrika ve Avrupa'nın istikrarına bir tehdit oluşturduğunu iddia etti.