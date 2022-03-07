Rus güçleri yerleşim alanına roketle saldırdı

Sivil halkı ve yerleşim alanlarını hedef alan Rus birlikleri, Mıkolayiv kentine roketle saldırdı. Saldırı sonrası 5 yerleşim yerinde ve fabrikada yangın çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşında 12'nci güne girilirken, Rus ordusu yerleşim bölgelerini hedef almaya devam ediyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerinin Mıkolayiv kentinde yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu.

YANGIN ÇIKTI

Yapılan açıklamada ise “Mıkolayiv genelinde yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucu 5 yerleşim yerinde ve fabrikada yangın çıktı.” ifadeleri kullanıldı.

ROKET GÖVDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Mıkolayiv kenti ve çevresinde ekiplerce yapılan çalışmada, 9A52-4 Tornado tipi roket gövdesi ele geçirildiği ifade edildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

































