Rus petrokimya şirketinden AFAD'a 1 milyon dolar bağış Rusya'nın en büyük petrokimya şirketi SIBUR, Türkiye'de depremden etkilenen vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 1 milyon dolar bağışladı.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden sonra yardımlar devam ediyor. Ülkemizde faaliyet gösteren şirketler de yardımlarda bulunuyor. Türkiye'de de faaliyet gösteren Rusya'nın en büyük petrokimya şirketi SIBUR'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Türkiye'deki depremzedelere yardımlarını sürdürdüğü belirtildi. 1 milyon dolar bağış Şirketin, daha önce şubat-mart aylarında Türkiye'de satılan her ton üründen en az 5 dolar bağışta bulunmayı taahhüt ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 1 milyon doların transfer edildiği kaydedildi. Açıklamada, şirketin desteğiyle Rus işletmelerin SIBUR'un ham maddelerinden üretilen plastik ürünleri, depremler nedeniyle üretim ve lojistik aksaklıklarıyla karşı karşıya kalan Türkiye'ye kesintisiz şekilde tedarik etmeye devam ettiği vurgulandı. SIBUR, 2022'de Türkiye'ye önemli miktarda polipropilen, polietilen, LPG, sentetik kauçuklar ve sıvı kimyasallar gibi çeşitli petrokimya ürünleri tedarik etmişti.