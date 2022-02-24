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    Rus seyir füzesinin Ukrayna'yı vurma anı

    Ukrayna'ya askeri müdahale gerçekleştiren Rusya'nın ülkedeki çeşitli noktaları savaş uçaklarıyla vurduğu anlar ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 11:08
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    Rus seyir füzesinin Ukrayna'yı vurma anı

    Rusya, Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgeyi tanıdığını açıklamasının ardından askeri müdahaleye başladı.

    Ukrayna'nın birçok kentine giriş yapan Rusya, savaş uçakları ve askeri araçlarla ülke içerisinde ilerlemeye devam ediyor.

    Bölgede faaliyete geçen Rus seyir füzeleri de ülkedeki hedef noktaları vuruyor.

    SEYİR FÜZELERİNİN VURMA ANI

    Rusya'ya ait seyir füzelerinin Ukrayna'yı vurma anları da kameraya yansıdı. Ivano-Frankivsk havaalanı olduğu iddia edilen bölgeye yapılan saldırı, bir Ukraynalının cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Rus seyir füzesinin Ukrayna'yı vurma anı VİDEO

    Rus seyir füzesinin Ukrayna yı vurma anı #1

    Rus seyir füzesinin Ukrayna yı vurma anı #2


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