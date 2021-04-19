1930 Anayasası'nda bulaş hastalık için koronavirüsün adının sayılmadığını söyleyen hukukçu Ruşen Gültekin, bunu gerekçe göstererek alınan tedbir kararlarının geçersiz olduğunu savundu.

Son dönemde ciddi derecede vaka artışlarının yaşanması nedeniyle Ramazan ayı 2 haftalık kısmi kapanmayla başladı.

Halk TV ekranlarında da alınan tedbirler masaya yatırıldı.

Dün gece Gökmen Karadağ'ın sunumuyla yayınlanan Açıkça programının konuklarından biri hukukçu Ruşen Gültekin idi.

Gültekin, hükümetin aldığı korona tedbirlerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, uygulanan yasakların geçersiz olduğunu savundu.

Gültekin buna dayanak olarak ise 1930 Anayasası'nda bulaş hastalık olarak koronavirüsün sayılmadığını gösterdi.

Gültekin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

HEPSİ AYKIRI...

"Yapılan yasalar ve uygulamaların hepsi Anyasa'ya aykırı. Yürülükteki yasaya aykırı olarak olarak ortaya çıktı. Şu anda ortaya çıkan İçişleri Bakanlığı'nın genelgelerinin hepsi Anayasaya aykırıdır.

Çünkü seyahat özgürlüğü yasaklamak amacıyla kişi hak ve hürriyetine karşı bazı tedbirler alıyorsanız bunun yasal temelini koymanız lazım. O da Cumhurbaşkanı'nın OHAL ilan etmesiyle mümkündür.

1930 ANAYASASI'NDA KORONA YOK...

Dolayısıyla baştan beri söylüyorum bunların hepsi Anayasa'ya aykırı. İkincisi 1930 tarihinde bu yasaya göre koronavirüs hastalığı hakkında tedbir almanız mümkün değil.

Orada sayılmış. Cumhuriyeti kuranlar o tarihte bütün bulaş hastalıklarını saymışlar ancak koronavirüs orada yok. Buna rağmen bu yasayı uygulamakta ısrar ettiler."





Ruşen Gültekin: Korona tedbirleri Anayasa'ya aykırı VİDEO



