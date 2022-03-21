Rusya: Putin-Zelensky görüşmesi için yeterli zemin oluşmadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğu açıklamasının ardından Kremlin, görüşme için yeterli ilerleme kaydedilmediğini vurgulandı.

Rusya-Ukrayna savaşında 26 gün geride kalırken süren çatışmayı durdurmak üzere dünya çapında bir diplomasi trafiği sürdürülüyor.

Bir yandan da iki ülke arasıdna heyetler müzakere grüşmeleri gerçekleştiriliyor.

Müzakereler temel konular üzerinde devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD haber kanalı CNN'e konuşan Zelensky, “Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum. " dedi.

"LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ İÇİN YETERLİ İLERLEME SAĞLANAMADI"

Zelensky'nin bu açıklamalarına Rusya'dan cevap geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada liderlerin görüşmesi için yeterli zemin hazırlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Putin-Zelenski görüşmesi için hala zemin oluşmadı, ilk önce önemli ilerleme sağlanması gerekiyor. Rusya, müzakerelerin hızlı yönetilmesi için ukrayna tarafına göre daha hazır. Ukrayna üzerinde etkisi olan ülkeler, Kiev'in barış müzakerelerinde daha yapıcı olması için çaba harcamalı. Müzakerelerde olması gerektiği kadar ilerleme sağlanamadı” ifadelerine yer verildi.