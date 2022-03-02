Rusya Ukrayna 2. görüşme ne zaman, saat kaçta? İşte yeri ve tarihi

Rusya Ukrayna 2. görüşme ne zaman, saat kaçta? İşte yeri ve tarihi

Müzakere için masaya oturan Rusya ve Ukrayna'nın ilk görüşmesinden sonuç çıkmayınca gözler ikinci görüşmeye çevrildi. Peki Rusya- Ukrayna 2. müzakere ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte ayrıntılar..

Rus ordusunun Ukrayna topraklarına saldırıları yedinci günde de devam ediyor...

Bölge maddi ve manevi kayıplar yaşanırken milyonlar müzakere masasından gelmesi umut edilen barış haberine odaklanmış durumda.

Rusya ile Ukraynalı yetkililer geçtiğimiz günBelarus sınırında bir araya gelmiş ancak bu görüşmeden bir sonuç çıkmamıştı.

İkinci bir müzakere yapacakları açıklanan heyetlerden yeni müzakerenin tarihi açıklandı.

Peki Ukrayna Rusya 2. görüşme ne zaman, nerede? 2. müzakere saat kaçta yapılacak?

RUSYA UKRAYNA İKİNCİ GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Son gelen açıklamalara göre, Rusya-Ukrayna arasında ikinci müzakerelerin bu akşam Polonya- Belarus sınırında yapılması planlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Ukrayna tarafının müzakerelere geleceğini ve müzakerelerin başarılı olacağını umuyoruz. Bir tahminde bulunmayacağım, geleceği görme kabiliyetine sahip değilim. Öncelikle Ukrayna tarafının gelip gelmeyeceğini öngörmeye çalışmak önemli. Bunun olacağını umuyoruz. Heyetimiz bugün gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri yerinde beklemeye devam edecek. Heyetimiz bu akşam görüşmeleri sürdürmeye hazır" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerin ikinci turunun bugün gerçekleşeceği duyuruldu.