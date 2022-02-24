Rusya- Ukrayna krizi: Altın, dolar, petrol ve kripto paralarda son durum...

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekata başlamasıyla birlikte para piyasalarında da hareketlenmeler görülmeye başladı. Peki, Altın, dolar ve kripto paralarda son durum nedir?

Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan gelişmeler, anbean takip ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya gece saatlerinde başlattığı askeri harekat sonrası ise para piyasalarında değişimler görülmeye başlandı.

Donbas’ta başlayan operasyon Kiev’e kadar uzanırken, para piyasalarındaki yukarı yönlü hareket bir diğer endişe konusu oldu.

Bu kapsamda para piyasalarındaki son durumu öğrenmek isteyenler, "Altın, dolar ve kripto paralarda son durum nedir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Rusya- Ukrayna krizi: Altın, dolar ve kripto paralarda son durum nedir? İşte yanıtı....

PİYASALARDA SON DURUM

ALTIN

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ. 891,83

SATIŞ: 896,83

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.942,32

SATIŞ: 1.942,93

ÇEYREK ALTINI

ALIŞ: 1.417,58

SATIŞ: 1.448,89

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.824,85

SATIŞ: 2.896,37

DOLAR

Piyasalar, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekata odaklanırken, dolar yükselişe gçeti. Dün piyasaların kapanışına doğru 13,80'in üzerine tırmanan dolar/TL, bugün küresel gelişmelere paralel olarak, Türk Lirası dolar karşısında yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Dolar kuru 21 Aralık'tan beri ilk kez 14,22 seviyelerini test etti. Euro/TL ise 16,04'lerde dalgalınıyor.

KRİPTO

Dün 39 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin yüzde 8’in üzerinde değer kaybederek bugün 35 bin doların altını gördü. Ethereum da da yüzde 12’yi aşan düşüşle 2 bin 333 dolar seviyesi görüldü.

PETROL

Petrol fiyatları, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasının ardından keskin yükselerek yüzde 4’ün üzerinde yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı gün içinde 103,78’i doları gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 5,7 artarak 97,8 dolara yükseldi.