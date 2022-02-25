Rusya - Ukrayna krizi: Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?

Rusya - Ukrayna krizi: Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?

Rusya ve Ukrayna krizinin ardından, "Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?" sorusu gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklamayı ise Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir devam eden bir gerginlik vardı ve Rusya bu gerginliği askeri harekat başlatarak artırdı.

Tüm dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gelişmelere çevrilirken, Putin yaptığı hamlelerden dolayı tepki topladı.

Ukrayna ise savaşmaya ve topraklarını sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu her açıklamada belirtti.

Yaşanan bu gelişmelerden etkilenen sivil halk ise kendisine daha güvenli bölgeler aramaya başladı.

Bu kapsamda Ukrayna'da olan ve geri dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi merak konusu oldu.

Detayları öğrenmek isteyenler, "Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?" sorusunu araştırmaya başladı.

Bu kapsamda en net bilgiyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Peki, Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?

TÜRK VATANDAŞLARI NASIL TAHLİYE EDİLECEK?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliyeler için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kara yoluyla tahliye yapılması halinde Romanya, Polonya ve Moldova'nın vize, PCR testi ve aşı sertifikası istemeyeceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin Türkiye'nin tutumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Rusya, iki bölgeyi tanıdığını ilan edince de açıklamamızı yaptık.

Bu uluslararası hukukun ihlalidir, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Reddettiğimizi de söylemiştik." diye konuştu.

Kınama ve açıklama yapmanın yeterli olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, durdurabilmek için çaba sarf etmek gerektiğini, Türkiye'nin olayların bu noktaya gelmemesi için çalıştığını anlattı.