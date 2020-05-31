Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 400 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 9 bin 268 kişide koronavirüs tespit edilirken, ölü sayısı 4 bin 693’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 405 bin 842’ye ulaştı.

23 Mayıs’tan bu yana ilk defa günlük vaka sayısının 9 binin üzerine çıktığı ülkede son bir günde ölü sayısı 138 artarak 4 bin 693’e, iyileşen sayısı 4 bin 414 artarak 171 bin 883’e yükseldi.

SALGININ MERKEZİ BAŞKENT MOSKOVA

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 40,8’inde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 595 artarak 180 bin 791’e, ölü sayısı 69 artarak 2 bin 477’ye çıktı.

Şehirde toplam 80 bin 179 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

BİR GÜNDE 327 BİN TEST

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada da son 24 saatte 327 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon 600 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 305 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

RUSYA'DA KORONAVİRÜS SALGINININ GELİŞİMİ

Rusya'da, ilk koronavirüs vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk koronavirüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

BAZI BÖLGELERDE TEDBİRLER GEVŞETİLİYOR

Son zamanlarda salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamıştı.

Moskova başta olmak üzere bazı şehirlerde tedbirler gevşetilirken, taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak da zorunlu hale getirilmişti.

1 HAZİRAN'DA AÇILACAK YERLER

30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran’a kadar uzatılmış, bununla birlikte 1 Haziran itibarıyla gıda harici perakende satış yapan işletmelerin, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyelerinin açılmasına, vatandaşların açık havada belli zamanlarda gezmesine ve spor yapmasına izin verilmişti.

PARLAMENTODA KORONAVİRÜS

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosu’nun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde koronavirüs tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.