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    Rusya'da okula saldırı

    DerS saatleri içerisinde bir okula giren silahlı saldırgan 9 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi ise yaraladı. Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırganın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.
    • 26.09.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 12:16
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    Rusya'da okula saldırı

    Rusya bu sabah korkunç bir saldırı haberiyle sarsıldı...

    Udmurtya'nın Izhevsk kentinde bir ortaokula silahlı saldırı düzenlendi.

    Siyah elbise giydiği öne sürülen bir saldırganın önce güvenlik görevlisine ardından ders saatleri içerisinde sınıfa girerek etrafa rastgele ateş açtığı öğrenildi.

    9 ölü, 20 yaralı

    Saldırı nedeniyle 5'i öğrenci 2'si güvenlik görevlisi ve 22si öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

    Okuldaki çocukların ise saldırıdan kurtulmak için sınıflara saklandığı belirtildi.

    Rusya'da okula saldırı VİDEO

    Saldırganın cansız bedeni bulundu

    Konuya ilişkin açıklama Izhevsk'in bağlı bulunduğu Udmurtia eyaletinin İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

    Açıklamada, saldırganın okulun dördüncü katındaki 403 numaralı odada cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı.

    Öğrenciler tahliye ediliyor

    Okulda, 982 çocuğun okuduğu ve 80 öğretmenin de ders verdiği belirtildi.

    Okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken öğrencilerin okuldan tahliye işleminin de devam ettiği aktarıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    Şahsın okula neden saldırdığı bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Saldırı olayını duyan veliler okul çevresine akın etti.

    Rusya da okula saldırı #1

    2 saldırı daha yaşanmıştı

    Yaşanan saldırıyla birlikte son yıllarda yaşanan okul saldırılarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

    Mayıs 2021'de Kazan şehrinde silahlı bir genç yedi çocuğu ve iki yetişkini öldürmüştü.

    Öte yandan Nisan 2022'de ise silahlı bir adam, Ulyanovsk bölgesindeki bir anaokulunda iki çocuğu ve bir öğretmeni öldürdü.

    Rusya da okula saldırı #2


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