Rusya'dan Hatay'a seyyar hastane Ruslar, Erzin Devlet Hastanesi bahçesine 20 poliklinikten oluşan seyyar hastane kuruyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili kapsayan deprem felaketinde Erzin Devlet Hastanesi de depremi az hasarlı olarak atlattı.

6 Şubat’tan bu yana bahçeye kurulan çadırlar ve konteynerlerde hasta bakımı yapılıyordu.

9 seyyar poliklinik çadırı kuruldu

Depremin 42. gününde Rus ekipleri gelerek, ilk aşamada 9 seyyar poliklinik çadırı kurdu.

Yapılan açıklamada, 3 gün içerisinde bu sayıyı 20’ye çıkaracaklarını belirttiler.

Rusya Federasyonu adına açıklama yapan Grup Başkanı Sergey şunları söyledi; “Rusya Federasyonu olarak ilk kez Türkiye’de bu hastanesi kuracağız. Bu hastane üst düzeyde yapılmış tam donanımlıdır. Hastanede her çeşit teçhizat bulunmakta olup, tam kurulum yapıldığında günde 250 hastaya hizmet verecek şekilde olacak.

Tüm hastalıkların tedavi edileceği bir şekilde tasarlanıp ameliyat dahi yapılacak. 3 gün içerisinde 20 adet çadır hastanenin kurulumu yapılıp Türk heyetine teslim edeceğiz.”