Petrol
94.43
0.61%
Euro
19.4045
0.69%
Dolar
18.6139
0.07%
Altın
1.066
0.24%
Borsa
4754
0.00%
Bitcoin
318.585
-0.44%
BTXN Coin
6.99
-7.29%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması

    Kremlin, tahıl anlaşması konusunda Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse saatler içinde durumu koordine edebilmek üzere görüşebilecekleri açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 13:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması

    Türkiye, Rus ve Ukrayna tahılını dünyaya dağıtılması için krizin önüne geçerek Karadeniz'de Tahıl Koridoru oluşturdu.

    Türkiye'nin güvencesinde hayata geçirilen anlaşma kısa süreliğine askıya alınsa da şu sıralarda tahıl sevkiyatı yeniden sağlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, Türkiye'nin katkıları ile yeniden aktif hale getirilen tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

    Erdoğan, burada tahıl anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye döndüğünde Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile görüşme yapabileceğini ifade etmiş, çıkacak sorunlarda Türkiye'nin barış için çaba sarf etmeye devam edeceğini söylemişti.

    "Gerekirse saatler içerisinde görüşürler"

    Kremlin'den, söz konusu gündeme ilişkin açıklama geldi.

    Erdoğan'ın görüşme açıklaması, Rusya tarafından doğrulandı.

    Açıklamada, "Gerekli olursa Putin ve Erdoğan saatler içerisinde tahıl anlaşmasına ilişkin görüşebilir." ifadeleri kullanıldı.

    Rusya dan tahıl anlaşması açıklaması #1


    Hayko Cepkin, eski fotoğrafını yayınladı
    Magazin

    Hayko Cepkin, eski fotoğrafını yayınladı

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi
    Gündem

    G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi

    Görüş Bildir