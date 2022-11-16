Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması

Kremlin, tahıl anlaşması konusunda Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse saatler içinde durumu koordine edebilmek üzere görüşebilecekleri açıkladı.

Türkiye, Rus ve Ukrayna tahılını dünyaya dağıtılması için krizin önüne geçerek Karadeniz'de Tahıl Koridoru oluşturdu.

Türkiye'nin güvencesinde hayata geçirilen anlaşma kısa süreliğine askıya alınsa da şu sıralarda tahıl sevkiyatı yeniden sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, Türkiye'nin katkıları ile yeniden aktif hale getirilen tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, burada tahıl anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye döndüğünde Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile görüşme yapabileceğini ifade etmiş, çıkacak sorunlarda Türkiye'nin barış için çaba sarf etmeye devam edeceğini söylemişti.

"Gerekirse saatler içerisinde görüşürler"

Kremlin'den, söz konusu gündeme ilişkin açıklama geldi.

Erdoğan'ın görüşme açıklaması, Rusya tarafından doğrulandı.

Açıklamada, "Gerekli olursa Putin ve Erdoğan saatler içerisinde tahıl anlaşmasına ilişkin görüşebilir." ifadeleri kullanıldı.