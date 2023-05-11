Saadet Partisi AK Partili'ye küfreden kadını tanıtımına ekledi Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birkaç vekillik için CHP'nin arkasına takılan Saadet Partisi, AK Parti seçmenine küfreden kadını ödüllendirdi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimler pazar günü yapılacak.

Seçime az bir süre kala partiler ve milletvekili adayları, seçim yasakları başlayana kadar reklamlarını yapmaya devam ediyor.

Özellikle sosyal medya hesaplarını kullanan partiler, tanıtımlarını yapıyor.

Bu tanıtımlarla seçmeni etkilemeye çalışan partiler, bazı durumlarda sınırları aşıyor.

Millet İttifakı'nın ortağı Saadet Partisi de yayınladığı tanıtımla bir skandala imza attı.

Halkın nabzının tutan bir Youtube kanalının sokak röportajında yaşanan olayı tanıtımına taşıyan Saadet Partisi büyük tepki topladı.

Kadına küfretti

Röportajda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına tepki gösteren yaşlı bir kadın, "Sik..oros.." diyerek küfretti.

Milli görüşün savunucusu olduğunu söyleyen Saadet Partisi, AK Partili seçmene küfreden kadına tanıtımında yer vererek ödüllendirdi.

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile yan yana yürüyen ortağına ses edemeyen Saadet Partisi'nin paylaşımı kendi kitlesini de rahatsız etti.