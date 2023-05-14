Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da oyunu kullandı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu eşi ile birlikte Ankara'da oyunu kullandı. Karamollaoğlu oyunu kullandıktan sonra "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri iin bugün sandık başına gitti.

Saat 8 sularında oy kullanma işlemi başlarken, vatandaşlar okullarda kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri de oy kullanmaya başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Ankara'da oyunu kullandı.

Ankara'da oyunu kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve eşi Ankara'da oyunu kullandı.

Karamollaoğlu oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.

Temel Karamollaoğlu açıklamasında seçimlere ilişkin "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.