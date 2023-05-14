Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri iin bugün sandık başına gitti.

Saat 8 sularında kullanma işlemi başlarken, vatandaşlar okullarda kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri de oy kullanmaya başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Ankara'da oyunu kullandı.

Ankara'da oyunu kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve eşi Ankara'da oyunu kullandı.

Karamollaoğlu oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.

Temel Karamollaoğlu açıklamasında seçimlere ilişkin "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da oyunu kullandı