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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Suriye açıklaması

    Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Suriye'nin barışa kavuşması için siyasi çözüm yollarının aranması ve kalıcı barışın geçici siyasi kazançlara kurban edilmemesi gerektiğini bildirdi.
    • 24.08.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:34
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Suriye açıklaması

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Altılı masa" toplantılarında birinci turun son toplantısının, pazar günü partilerinin genel merkezinde yapıldığını anımsattı.

    Altı ay önce başlayan bu sürecin sonunda bugün çok daha kararlı ve umutlu olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, altı ay sonra ise bugünkünden çok daha güçlü ve beklentilerinin tamamını karşılayacak projelerle milletin karşısına çıkacaklarını anlattı.

    "Sorunların tamamına çözüm bulmakta kararlıyız"

    Türkiye'de özellikle adalet ve ekonomide büyük sorunlar yaşandığını ileri süren Karamollaoğlu, "Altılı masa mensubu olan siyasi partiler olarak bu problemlerin tamamına çözüm bulmakta kararlıyız. Zaten ittifak ettiğimiz hususlar, yaklaşımlarımızda bazı nüans farkları olsa da temelde bu problemleri görüyor ve bu problemlerin çözülmesi gerektiğine gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

    "Suriye politikası ümit verici ve olumlu"

    İktidarın son dönemde yürüttüğü Suriye politikasını "ümit verici ve olumlu" bir gelişme olarak değerlendiren Karamollaoğlu, "Suriye'nin barış ortamına ve istikrara kavuşması için vakit kaybetmeden daha tutarlı siyasi çözüm yolları mutlaka aranmalıdır. Geçmişte defalarca yapılan hatalar bir kez daha tekrar edilmemeli. Kalıcı barış, geçici günlük siyasi kazançlara kurban edilmemelidir. Bu kapsamda AK Parti iktidarının Tel Aviv'e gösterdiği hoşgörünün hiç olmazsa binde birini de Şam'a göstermesi gerekir kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ndan Suriye açıklaması #1


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