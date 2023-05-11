Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Sivas programına götürülmedi Seçimlere sayılı günler kala Millet İttifakı Sivas'ta vatandaşla buluştu. Programa Sivaslı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Sivas programına götürülmemesi dikkat çekti.

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Seçime son 4 kalmışken meydanlardaki hareketlilik de devam ediyor.

Liderler, şehir şehir gezerek, seçim vaatlerini halka anlatmaya çalışıyor.

Seçimlere çok az bir süre kala Millet İttifakı Sivas’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Mitinge, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Temel Karamollaoğlu Sivas'a götürülmedi

İttifakın bir diğer ortağı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Sivas programına katılmadı.

Sivas'ta belediye başkanlığı yaptı

Sivaslı olan 1989-1995 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı yapan Temel Karamollaoğlu'nun Sivas'a neden götürülmediği merak konusu oldu.

Açıklama yapılmadı

Konuya ilişkin Saadet Partisi'nden bir açıklama yapılmazken partililer konuyla ilgili açıklama bekliyor.