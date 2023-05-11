Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Sivas programına götürülmedi
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Seçime son 4 kalmışken meydanlardaki hareketlilik de devam ediyor.

Liderler, şehir şehir gezerek, vaatlerini halka anlatmaya çalışıyor.

Seçimlere çok az bir süre kala Millet İttifakı Sivas’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Mitinge, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Temel Karamollaoğlu Sivas'a götürülmedi

İttifakın bir diğer ortağı olan Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise programına katılmadı.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Sivas programına götürülmedi
Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Sivas programına götürülmedi

Sivas'ta belediye başkanlığı yaptı

Sivaslı olan 1989-1995 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı yapan Temel Karamollaoğlu'nun Sivas'a neden götürülmediği merak konusu oldu.

Açıklama yapılmadı

Konuya ilişkin Saadet Partisi'nden bir açıklama yapılmazken partililer konuyla ilgili açıklama bekliyor.